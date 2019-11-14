الغرف السياحية: السياحة تمر بفترة مميزة من الإنجاز والدعم السياسى والحكومى

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وأكد المجلس أن النتائج الإيجابية الكبيرة لتلك المشاركة سيجنيها القطاع السياحي بأسره وبكل مكوناته في أقرب وقت خاصة مع الإستعداد لعودة السياحة الإنجليزية لمنتجعات شرم الشيخ بعد إنقطاع عدة سنوات.
ووجه مجلس الإدارة برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد وبحضور جميع رؤساء الغرف السياحية الشكر الي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لنجاحها في الإعداد لتلك المشاركة وتنفيذ الفعاليات خلالها مما جعل الجناح المصري محط أنظار وإهتمام كبار منظمي الرحلات وجمهور المعرض من المهنيين والسائحين
وأكد أحمد الوصيف فى بيان اليوم، أن هناك عوامل عديدة أدت الي نجاح المشاركة المصرية في دورة هذا العام من البورصة وعودة الجميع منها بروح من التفائل، في مقدمة تلك العوامل توجهنا للبورصة بعناصر قوة منها ما تم إعلانه قبل البورصة بفترة وجيزة من تحقيق السياحة المصرية أرقام ايجابية سواء في أعداد السائحين أو الدخل السياحي، بجانب تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر وتواجد أسواق مهمة مثل أمريكا واليابان والصين وجميع الدول الأوربية .
وأضاف الوصيف، أن السبب المهم الأخر لنجاح المشاركة المصرية التميز الكبير للجناح المصري بالبورصة وقوة الفعاليات التي تمت داخله سواء على المستوي الرسمي أو الغرف وممثلي القطاع الخاص، مشيدا بالجهد الكبير والمتميز الذي بذلته وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال البورصة سواء في اللقاءات المهنية مع كبار منظي الرحلات أو الإعلامية مع أهم الشبكات الاعلامية الدولية، وفي مقدمتها سي إن إن . وبي بي سي والتي كان لها مردودا في إلقاء الضوء علي ما يحدث في مصر عامة من تطور وتحديث ونمو إقتصادي ثم ما تشهده السياحة المصرية بشكل خاص من منهج عملي وعلمي مدروس لتطوير صناعة السياحة
وأكد الوصيف أن برنامج الإصلاح الهيكلي تم بالتعاون مع الإتحاد والغرف السياحية، فقد تجلت أهم عناصر هذا البرنامج بشكل كبير في المشاركة المصرية بالبورصة وأدت لنجاحها، وأضاف أن الشكل العصري والمميز للجناح المصري والذي يعكس حداثة لم تغفل في نفس الوقت كافة عناصر قوة السياحة المصرية فكان هناك أركان للآثار والغوص والبيئة والمحميات والمتحف الكبير، بجانب الركن المهم بالجناح الخاص بتعليقات كبار مشاهير العالم عن زياراتهم لمصر وسعادتهم بها والتي تعد ضمن عناصر التسويق السياحي بالبرنامج ". People to People " .. وأعطت ثقة كبيرة بحملاتنا الترويجية .
وشدد الوصيف علي أن أهم ما ميز المشاركة المصرية هذا العام علي الإطلاق وسوف يجني القطاع ثماره قريبًا جدًا أن الوفد المصري بأسره توجه للبورصة بخطة تتضمن الفعل وليس رد الفعل .. فلم تكن فعالياتنا نتيجة لقرار الحكومة الإنجليزية بعودة الرحلات الي شرم الشيخ ولكن كانت هناك منهجية عمل وخطوات عملية مهمة تمت بالفعل في طريق إصلاح هيكلي شامل بدأ ومستمر بنجاح.
واستشهد الوصيف علي ذلك بما قامت به الوزارة العام الماضى بالتعاون مع الاتحاد وغرفة المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركة "بريفيرسك" Preverisk، وهي بيت خبرة عالمى معتمد لاستشارات الصحة والسلامة، وذلك لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة و شرم الشيخ لرفع جودة المنشآت الفندقية .. كما عرضنا لجان الوزارة التي تجوب مدينة شرم الشيخ حاليا لمراجعة منتجعاتها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السياحة الإنجليزية .. مؤكدًا أنه تم عرض هذه الإجراءات خلال اجتماع الوزيرة بحضوره كرئيس لاتحاد الغرف مع اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA والذين أشادوا بتلك الخطوات المهمة مؤكدين ثقتهم أن السياحة المصرية تسير في الطريق الصحيح وأنها ستشهد عودة قوية للسياحة الإنجليزية قريبا جدًا
وأكد الوصيف ان هناك ثقة لدي القطاع السياحي بأن صناعة السياحة تمر بفترة متميزة علي كافة المستويات بجانب الدعم والتعاون الحكومي الغير مسبوق علي كافة المستويات للقطاع معربًا عن تمنيات القطاع باستمرار هذه الإنجازات في ادارة ملف السياحة حتي تحصل مصر علي نصيبها العادل والمستحق من حركة السياحة الدولية .
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