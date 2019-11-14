شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: السياحة تمر بفترة مميزة من الإنجاز والدعم السياسى والحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ، بالمشاركة الفعالة والإيجابية لمصر في بورصة لندن السياحية هذا العام والتي تعد من أنجح المشاركات المصرية في البورصة.

وأكد المجلس أن النتائج الإيجابية الكبيرة لتلك المشاركة سيجنيها القطاع السياحي بأسره وبكل مكوناته في أقرب وقت خاصة مع الإستعداد لعودة السياحة الإنجليزية لمنتجعات شرم الشيخ بعد إنقطاع عدة سنوات.

ووجه مجلس الإدارة برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد وبحضور جميع رؤساء الغرف السياحية الشكر الي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لنجاحها في الإعداد لتلك المشاركة وتنفيذ الفعاليات خلالها مما جعل الجناح المصري محط أنظار وإهتمام كبار منظمي الرحلات وجمهور المعرض من المهنيين والسائحين

وأكد أحمد الوصيف فى بيان اليوم، أن هناك عوامل عديدة أدت الي نجاح المشاركة المصرية في دورة هذا العام من البورصة وعودة الجميع منها بروح من التفائل، في مقدمة تلك العوامل توجهنا للبورصة بعناصر قوة منها ما تم إعلانه قبل البورصة بفترة وجيزة من تحقيق السياحة المصرية أرقام ايجابية سواء في أعداد السائحين أو الدخل السياحي، بجانب تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر وتواجد أسواق مهمة مثل أمريكا واليابان والصين وجميع الدول الأوربية .