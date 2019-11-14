شكرا لقرائتكم خبر عن "باعظيم التجارية" تتقدم بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية ببورصة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة باعظيم التجارية، عن تقدمها بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية اليوم الخميس، من خلال النظام الالى الذي حددته السوق المالية السعودية لهذا الغرض.

وفى سياق آخر أعلنت شركة باعظيم التجارية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ صافى الربح فى الفترة الحالية المنتهية فى 30 سبتمبر للعام المالي 2019م مبلغ 15.5 مليون ريال سعودى، مقارنة بمبلغ 15.5 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام السابق 2018، ويعود سبب الارتفاع فى الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 1.88%.

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وبلغ صافى الربح فى الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر للعام المالى 2019 مبلغ 3.1 مليون ريال سعودى، مقارنة بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودى فى الربع المماثل من العام الماضى، ويعود سبب الانخفاض فى صافى الربح للربع الثالث إلى ارتفاع تكلفة المبيعات.