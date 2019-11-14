شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : انخفاض معدلات استهلاك بنزين 80 ليصل لـ 8.5 ألف طن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول، عن انخفاض المعدلات اليومية لاستهلاك بنزين 80 ، بنسبة انخفاض بلغت 8%، لافتا إلى أن معدل الاستهلاك الحالي بلغ 8.5 ألف طن يوميا.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن تراجع معدلات استهلاك بنزين 80 بدأ منذ حوالي شهر يوليو الماضى.

وأشار المصدر، إلي أن كل محطات تموين السيارات تعمل حاليا علي البنزين 95 بلس، لافتا إلى أنه متوافر في المحطات.

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وأوضح المصدر، أنه مع بداية العام الجديد سيتوافر بنزين 95 بلس في كافة المحطات وبالتالي سيختفي بعدها بنزين 95 العادي.

يذكر أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية2020-2021، وذلك بتنفيذ قطاع البترول مجموعة من المشروعات الهامة والمتعلقة بزيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير المصرية، وكذلك إضافة وحدات تكريرية جديدة، ومشروعات لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وزيادة طاقتها التكريرية وتدشين مجموعة من مشاريع التكرير والتى من المخطط أن يتم تشغيلها تباعا خلال الفترة القادمة.