شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يشارك في معرض رأس الخيمة الدولي بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في افتتاح معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع المتوسطة والصغيرة بمركز معارض رأس الخيمة بدولة الامارات والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة في الفترة من 14 الى 16 نوفمبر 2019

ويشارك جهاز تنمية المشروعات بجناح مميز يضم العديد من المشروعات الصغيرة المستفيدة من خدمات الجهاز والتي تعرض منتجاتها من ( المستلزمات الطبية- الأثاث والديكور- مستحضرات التجميل والعناية الشخصية - الأزياء والمنسوجات ).

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وصرحت الدكتورة نيفين جامع، أن مشاركة الجهاز في هذا المعرض تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع المؤسسات والجهات التنموية في دولة الامارات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين و العمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر بأهمية فتح أسواق خارجية لمنتجات مشروعات الشباب وأشارت الي ان الاشتراك في هذه المعارض الدولية يهدف أيضا الى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.

واشادت بالتنظيم المتميز للمعرض و بالمجهودات التي قام بها المسئولين عنه ليظهر بهذا الشكل المشرف واهتمامهم الشديد بأن يكون الجناح المصري في صدارة المعرض و اكدت علي ان الجهاز يتطلع للتعاون مع كافة المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بدولة الامارات الشقيقة . وانه علي استعداد كامل لنقل خبراته التراكمية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في دعم وتنمية هذا القطاع الي تلك المؤسسات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال والتنسيق والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الانشطة التنموية الداعمة لهذا القطاع وتحسين الخدمات المالية والغير مالية المقدمة للشباب لتحفيزهم علي ريادة الاعمال واقامة مشروعات صغيرة منتجة في كلا البلدين.