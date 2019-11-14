شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يشارك في معرض رأس الخيمة الدولي بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك جهاز تنمية المشروعات بجناح مميز يضم العديد من المشروعات الصغيرة المستفيدة من خدمات الجهاز والتي تعرض منتجاتها من ( المستلزمات الطبية- الأثاث والديكور- مستحضرات التجميل والعناية الشخصية - الأزياء والمنسوجات ).
وصرحت الدكتورة نيفين جامع، أن مشاركة الجهاز في هذا المعرض تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع المؤسسات والجهات التنموية في دولة الامارات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين و العمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر بأهمية فتح أسواق خارجية لمنتجات مشروعات الشباب وأشارت الي ان الاشتراك في هذه المعارض الدولية يهدف أيضا الى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.
واشادت بالتنظيم المتميز للمعرض و بالمجهودات التي قام بها المسئولين عنه ليظهر بهذا الشكل المشرف واهتمامهم الشديد بأن يكون الجناح المصري في صدارة المعرض و اكدت علي ان الجهاز يتطلع للتعاون مع كافة المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بدولة الامارات الشقيقة . وانه علي استعداد كامل لنقل خبراته التراكمية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في دعم وتنمية هذا القطاع الي تلك المؤسسات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال والتنسيق والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الانشطة التنموية الداعمة لهذا القطاع وتحسين الخدمات المالية والغير مالية المقدمة للشباب لتحفيزهم علي ريادة الاعمال واقامة مشروعات صغيرة منتجة في كلا البلدين.
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