شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد منطقة اليورو يواصل النمو فى الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو واصل النمو بوتيرة متواضعة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، كما كان متوقعا، إذ أفلتت ألمانيا يصعوبة من ركود فني في حين نمت اقتصادات كبيرة أخرى.

وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة نما 0.2%عن الأشهر الثلاثة السابقة في الربع الثالث من العام، محققا زيادة 1.2%على أساس سنوي.

ويأتي النمو الفصلي متمشيا مع تقدير أولية صدرت في وقت سابق هذا الشهر ومع توقعات السوق، لكن القراءة السابقة للنمو السنوي كانت 1.1%.

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ونما اقتصاد ألمانيا، الأكبر في منطقة اليورو، 0.1% في الربع الثالث بعد انكماش بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة السابقة، ليتفادى ركودا فنيا.

ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد، 0.3% في الربع الثالث مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، في حين نما اقتصاد إيطاليا، الثالث من حيث الحجم، 0.1%.

ونما اقتصادا إسبانيا وهولندا، وهما رابع وخامس أكبر اقتصادات المنطقة، 0.4 % لكل منهما.