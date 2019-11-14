شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية اليوم صادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 2.2 مليون برميل إلى 449 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بزيادة قدرها مليون برميل.



وأظهرت بيانات الوكالة الحكومية ارتفاع مخزون البنزين بحوالي 1.9 مليون برميل إلى 219.1 مليون برميل وانخفاض مخزون المقطرات بنحو 2.1 مليون برميل إلى 116.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات غير رسمية انخفاض مخزون الخام في البلاد بحوالي 500 ألف برميل في نفس الفترة.

