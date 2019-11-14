«أدنوك» تطلق برنامجاً شاملاً لتوسعة أسطول حفاراتها خلال 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أدنوك» للحفر، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن إطلاق برنامج شامل لتوسعة أسطول حفاراتها لدعم خطط «أدنوك» في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

جاء الإعلان عن برنامج توسعة أسطول الحفارات خلال الدورة 15 لملتقي الشركات المالكة للحفارات، الذي استضافته «أدنوك للحفر» بالتعاون مع شركة «دي إن في- جي إل» على هامش (أديبك 2019).

وكانت «أدنوك»، قد استحوذت خلال شهر نوفمبر الجاري في المرحلة الأولى من البرنامج على أربع حفارات برية متطورة مصنعة في الإمارات بقيمة تزيد على 350 مليون درهم، مما يؤكد التزامها بتعزيز القيمة ويدعم مساهمتها في تحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وتخطط «أدنوك» لامتلاك عشرات الحفارات المتطورة المخصصة للعمل في الحقول البرية والبحرية والجزر النفطية الاصطناعية خلال خمس سنوات المقبلة، وذلك عقب تدشين الحفارات الأربع في الربع الأول من عام 2020.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» ورئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للحفر»: يسهم توسيع أسطول حفارات "أدنوك" في رفع كفاءة عمليات تهيئة وإكمال الآبار، كما يقلل من الزمن اللازم لعمليات الحفر، ويؤكد سعي «أدنوك» الدائم لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية الغنية. ويعد هذا البرنامج مُمكّناً رئيسياً لتنفيذ خطط ومبادرات «أدنوك» الرامية إلى التوسع في أنشطة الحفر لآبار النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية وزيادة السعة الإنتاجية من النفط والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من الغاز.

ويعزز برنامج توسعة أسطول الحفارات مكانة «أدنوك للحفر» كأكبر شركة حفر متخصصة في الشرق الأوسط والمنطقة في تقديم خدمات حفر متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، كما يؤكد دورها في دعم مسيرة «أدنوك» للنمو والتطور والتي تستهدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتم تصنيع الحفارات الأربع الجديدة في الإمارات بواسطة شركة «ناشيونال أويل ول فاركو»، وسيتم تشغيلها في حقول «أدنوك» البرية التي تسهم حالياً بأكثر من 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية لأدنوك من نفط مربان. ويدعم الاستثمار في الحفارات المصنعة في دولة الإمارات استراتيجية «أدنوك» لرفع مساهمتها في القيمة المحلية بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي. ويرفع امتلاك أربع حفارات متطورة إجمالي قيمة الحفارات المصنعة في الإمارات إلى أكثر من 7 مليارات درهم.

وقال عبدالله سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: نجحت شركة أدنوك للحفر في مضاعفة أسطول حفاراتها بأكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من عشر سنوات؛ حيث ارتفع عدد حفارات الشركة من 28 حفارة في 2010 إلى 95 حفارة حالياً. وستمكننا المرحلة التالية من التوسع في تعزيز ودعم جهود «أدنوك» في الحصول على قيمة أكبر من كل برميل نفط تنتجه. كما يسهم امتلاك حفارات حديثة ومتطورة تقنياً في تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية في مجال حفر وتهيئة الآبار، بما يتماشى مع استراتيجية «أدنوك» 2030 للنمو الذكي وتحقيق أقصى العائدات في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير.