شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج صكوك بـ 600 مليون دولار لـ «دار الأركان» في «ناسداك دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
قرع يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج صكوك أصدرتها دار الأركان بقيمة 600 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي. وأُقيمت الاحتفالية بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وكبار ممثلي شركة دار الأركان، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.
يأتي إدراج الصكوك الأخير من قبل دار الأركان ليؤكد الدور البارز الذي تلعبه دبي، بوصفها أحد أكبر المراكز في العالم لإدراج الصكوك من حيث القيمة إذ تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي 64.3 مليار دولار. وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 45% فيما تعود نسبة 55% منها إلى جهات إصدار مختلفة حول العالم.
تم إدراج آخر صكوك لدار الأركان في سوق ناسداك دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2019.
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