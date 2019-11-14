شكرا لقرائتكم خبر عن 270 مليون درهم أرباح «جي إف إتـش» في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” سجلت مجموعة «جي إف إتش المالية» ربحاً صافياً عائداً على المساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 270.2 مليون درهم (73.56 مليون دولار)، مقارنة مع 380 مليون درهم (103.44 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من 2018.

وبلغ صافي الربح الموحد 70.24 مليون دولار خلال 9 شهور من 2019، مقارنة مع 104.66 مليون دولار.

وسجل الربح الصافي للمساهمين خلال الربع الثالث نحو 24.43 مليون دولار مقارنة مع 30.94 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018.

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