1.2 مليار دولار إيرادات «دراجون أويل» الإماراتية خلال 9 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت بدرية خلفان الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، المتحدث الرسمي لشركة «دراجون أويل» الإماراتية، مواصلة الشركة استراتيجيتها الرامية إلى توسيع خطط البحث والاستكشاف في مصر والعراق وتركمانستان، ومناطق جذب استثماري جديدة في القطاع، سيعلن عنها قريباً.

وقالت بدرية خلفان في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر أدبيك 2019 الذي يعقد حالياً في أبوظبي، إن «دراجون أويل» تعكف حالياً على إعداد استراتيجية 2020، والتي تستهدف التوسع في عدد من دول العالم.. مؤكدة أن الشركة منفتحة على الكثير من فرص التوسع الاستثمارية حول العالم، ويتم تقييمها وإعداد دراسات الجدوى والمخاطر لها في الوقت الراهن.

وتنتج الشركة حالياً نحو 160 ألف برميل نفط خام يومياً، منها 80 ألف برميل يومياً من حقول تركمانستان، و60 ألف برميل من مصر، إضافة إلى 22 ألف برميل نفط من حقل الفيحاء في جنوب العراق، علاوة على رقعات استكشافية في كل من مصر والجزائر وتونس وأفغانستان، ما يرفع إنتاج الشركة خلال السنوات الأربع القادمة إلى 300 ألف برميل يومياً.

وقالت إن الشركة كانت قد أنهت بنجاح عملية الاستحواذ على حصة «بي. بي» بعد شراء حقوق امتياز الشركة البريطانية في مناطق خليج السويس بمصر الشهر الماضي، والتي تقوم شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالعمليات نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكدت بدرية خلفان أن الوضع المالي للشركة قوي بعدما بلغت إيراداتها 1.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وعن خطط التوطين بالشركة قالت نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية إن «دراجون أويل» سجلت واحداً من أفضل نماذج التوطين في الدولة، وخطت خطوات متسارعة في هذا المجال، وبذلت جهوداً ملموسة في مجال توطين الوظائف، من بينها تخصيص لجنة لتوظيف المواطنين بالشركة لترتفع نسبة الموطنين من 17% في 2018 إلى 25% بنهاية 2019، في جميع التخصصات والمجالات، بما فيها الحقول في تركمانستان في مختلف الوظائف، وتعد أعلى نسبة تحققها الشركة على الإطلاق، وتطمح للوصول إلى 40% بحلول 2020. (وام)