38 % من السيولة لـ«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

تحركت مؤشرات الأسواق المحلية بوتيرة بطيئة، أمس، فيما تركز التداولات على أسهم بنكي «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني» 38% من السيولة، مع تراجع مؤشر سوق دبي 0.45%، و«أبوظبي» 0.11%، في الوقت الذي احتفظت المحافظ الاستثمارية بمراكزها الشرائية في دبي، وضخت المزيد من الاستثمارات في أبوظبي، بصافي بلغ نحو 24 مليون درهم محصلة شراء.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 444.8 مليون درهم، منها 173.16 مليون درهم في دبي، و271.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 139 مليون سهم، توزعت بواقع 71.15 مليون سهم في دبي، و67.9 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 64 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة، وجاء ذلك من خلال 4368 صفقة.



سوق دبي



وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.45% عند مستوى 2650.46 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والنقل والتأمين.

وهبط قطاع العقار 0.9% بعد هبوط «إعمار العقارية» 0.72%، و«إعمار للتطوير» 1.57%، و«إعمار مولز» 1.55%، و«داماك» 1.81%؛ وذلك مقابل ارتفاع «أرابتك» 0.57%.

ونزل قطاع البنوك على نحو طفيف 0.09% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.19% في الوقت الذي استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وتراجع قطاع النقل 2.13% بعد تراجع «العربية للطيران» 1.39%، و«أرامكس» 2.78%، و«الخليج للملاحة» 2.76%.

وبالعكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.56% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.79%، و«شعاع كابيتال» 0.42% على الرغم من انخفاض «سوق دبي المالي» 0.12%.



سوق أبوظبي

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من جهته، نزل مؤشر سوق أبوظبي 0.1% إلى مستوى 5069.83 نقطة، بعد نزول أسهم شركات البنوك والعقار والتأمين والطاقة. ونزل قطاع البنوك 0.28% متأثراً بنزول «أبوظبي الأول» 0.39%، و«أبوظبي التجاري» 2.18%؛ وذلك على الرغم من ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 4.41%.

وانخفض قطاع العقار 0.47%؛ بفعل انخفاض «الدار» 0.44%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.89%.

وتراجع قطاع الطاقة 0.95% مع تراجع «دانة غاز» 1.68%، و«طاقة» 0.31%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير.

وبالعكس، ارتفع قطاع الاتصالات 0.24%؛ نتيجة ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.71% بعد ارتفاع «الواحة كابيتال» 3.56%، على الرغم من تراجع «إشراق» 1.97%.



الأكثر تداولاً



وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي، بقيمة 55.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 11.05 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 21 مليون درهم، مغلقاً عند 5.29 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات وصلت إلى 17.7 مليون درهم، وأقفل عند 4.12 درهم.

وواصل «أبوظبي الأول» زعامة التداولات في سوق العاصمة، ب112.3 مليون درهم، مغلقاً عند 15.14 درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بسيولة ب44.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.21 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 40 مليون درهم، وأقفل عند 5.25 درهم. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي، «المدينة للتمويل» بنسبة 6.01% مغلقاً عند 0.194 درهم، وفي المقابل، سجل «تكافل الإمارات» التراجع الأكثر بنسبة 6.3% إلى 1.19 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي«بلدكو»، وصعد 14.86% مغلقاً عند 0.37 درهم، وبالعكس، انخفض «الاتحاد للتأمين» 10% مغلقاً عند 0.78 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 47.94 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.72 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و44.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 47.94 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 220 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب، و47.73 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة بيع، منها مليونا درهم محصلة بيع الأجانب، و28 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و240 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة شراء.

وركز الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «أملاك»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«تبريد»،

و«العربية للطيران»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «العالمية القابضة»، و«دانة غاز»، و«إعمار للتطوير».

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 23.98 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجهت نحو البيع في دبي، بصافي استثمار بلغ نحو 900 ألف درهم فقط لا غير. أما بالنسبة للمستثمرين الأفراد، اتجهوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 900 ألف درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 23.98 مليون درهم محصلة بيع.