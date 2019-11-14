«بروموبوت».. إنسان آلي بأربع لغات ومهام متعددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تعرض شركة «روبوت جنريشن» الإماراتية بالتعاون مع شركة «برومبوت الروسية» روبوت يسمى «بروموبوت» يستطيع التحدث بأربع لغات من بينها العربية، والتواصل مع أي شخص، والتقاط صور وإرسالها عبر البريد الإلكتروني وقادر على الحركة وتحليل البيانات وقراءة بيانات البطاقات البنكية واستلام الأموال والشيكات وأخذ البصمات وحمل مواد ثقيلة.

وقال سيرجي ميموس مدير الشركة إن الروبوت يمكن استخدامه في أعمال لها علاقة بالبنوك أو الفنادق أو المتاحف، بالإضافة إلى مراكز التسوق، ويسهم في تقليل نفقات العمل وتحسين مستوى الخدمة، مضيفا أن الروبوت يعمل حالياً في دبي وقريبا سيتم بيع نحو 10 روبوتات في دولة الإمارات و100 روبوت حول العالم

وأضاف أن الروبوت سيوفر الكلفة التشغيلية للأيدي العاملة في هذه المجالات كما سينجز المعاملات بشكل أسرع وأدق ولوقت أطول وعلى مدار الساعة مشيراً إلى أنه يتميز بالحركة السريعة التي تبلغ 10 كم /‏س وبه مستشعرات تمكنه من تجنب الاصطدامات.