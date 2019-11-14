شكرا لقرائتكم خبر عن نظام ذكي يوفر تكلفة المشاريع بنسبة 20% من «البترول الصينية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعرض مؤسسة البترول الوطنية الصينية لأول مرة في الشرق الأوسط خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019»، نظاماً ذكياً لدعم اتخاذ القرار الذي يوفر تكلفة المشاريع في مجال البترول بنسبة 20 % ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20%. وقال «لي كون» مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا بالشركة إن النظام عبارة عن شاشة تفاعلية تتصل بجميع الأجهزة الإلكترونية الذكية وتعرض أحدث المعلومات لمتخذ القرار من مديرين في كافة المجالات، مضيفاً: يمكن لمتخذي القرار متابعة مراحل الإنتاج بالتفاصيل الدقيقة عبر الكاميرات التي تتصل بالنظام ومنتشرة في جميع الحقول النفطية والمنشآت الأخرى سواء كاميرات تقليدية أو على طائرات من دون طيار «درونز» أو غواصات.
وأضاف أن النظام يعد نواة مستقبل قطاع النفط والغاز وتستخدمه الصين حاليا في مشاريعها، مشيراً إلى رغبة المؤسسة في التعاون مع دولة الإمارات في تجربة وتطبيق هذا النظام حيث تجري مفاوضات حالياً بين الجهتين.
كانت هذه تفاصيل خبر نظام ذكي يوفر تكلفة المشاريع بنسبة 20% من «البترول الصينية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.