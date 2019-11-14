شراكة بين «أدنوك للتوزيع» و«أبوظبي التجاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أبرم بنك أبوظبي التجاري مؤخراً اتفاقية مع شركة «أدنوك للتوزيع»، يطرح بموجبها البنك حسابات افتراضية تندرج في إطار الحلول المصرفية الرقمية. وستُمكّن حلول الحسابات الافتراضية شركة «أدنوك للتوزيع»، من التحكم بشكل أفضل في عملية إدارة الأموال وتعزيز السيولة لدى الشركة وذلك بفضل تسريع العمليات المتعلقة بالحسابات المدينة.

يُعد بنك أبوظبي التجاري أول بنك محلي في دولة الإمارات يطلق تقنية الحسابات الافتراضية وذلك في وقت سابق من هذا العام، في ظل تسارع الطلب على هذه التقنية المتطورة التي تسهل على الشركات تتبع مدفوعاتها الواردة من مصادر مختلفة. علماً أن هذه الحلول تفيد بشكل خاص الشركات التي تستلم مدفوعات منتظمة من قاعدة عملاء واسعة من خلال عدد كبير من الأفرع. كما تسهم الحسابات الافتراضية في تخفيض النفقات، حيث تقلل من عدد الحسابات الفعلية والعلاقات المصرفية الواجب إدارتها.

وقال سعود محمد الجاسم، رئيس حسابات الجهات الحكومية لدى بنك أبوظبي التجاري: «نحن فخورون جداً بشراكتنا مع «أدنوك للتوزيع» وسنسعى للاستمرار في تقديم أرقى الخدمات لها مستعينين بأحدث ما لدينا من التقنيات المتطورة والحلول المالية والمنتجات المصرفية المبتكرة. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مدى اهتمامنا وسعينا الدائم لتلبية متطلبات عملائنا من خلال العمل على تقديم كل ما يسهم في مواكبة كافة احتياجاتهم وطموحاتهم المتنامية».

بدوره، قال بيتري بنتي، المدير المالي التنفيذي لدى شركة «أدنوك للتوزيع»: «كان اعتماد الحسابات المصرفية الافتراضية سهلاً وسرعان ما آتى ثماره في إدارة الحسابات المدينة، حيث عزز من كفاءة أعمالنا وقيمتها».

وقال اسحاق توماس، رئيس دائرة المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي التجاري: «لقد أسهمت التقنيات الحديثة في تعزيز مستويات الشفافية وأحدثت فارقاً حقيقياً على مستوى الأعمال في القطاع المصرفي. يأتي طرحنا لحلول الحسابات الافتراضية ضمن مساعينا لتوفير ما يلبي متطلبات عملائنا من الشركات من حيث تقليل عدد العلاقات المصرفية والحسابات الفعلية وبالتالي تقليل النفقات».