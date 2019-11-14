شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 149.5 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.
وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.95%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.32%.
وجاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.75%، ثم أسمنت ينبع نسبة 3.71%، ثم الكابلات السعودية بنسبة 3.64%، فيما تصدر سهم "أبو معطى " القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم ثوب الأصيل بنسبة 9.94%، ثم المملكة بنسبة 7.20%.
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