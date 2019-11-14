نمو احتياطى الأردن من العملات الأجنبية 5% فى 10 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام للبنك المركزى الأردنى اليوم الخميس، نمو احتياطى العملات الأجنبية فى الشهور العشرة الأولى من العام الحالى خمسة بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2018.

بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة فى نهاية أكتوبر الماضي نحو 12.105 مليار دولار مقارنة مع حوالي 11.523 مليار دولار في نهاية 2018. تأثر الاحتياطي الأجنبى فى الأردن سلبا منذ بداية 2016 بتباطؤ النمو فى تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبى، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

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