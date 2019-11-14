شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر في بداية الجلسة قرب مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم على نحو طفيف ولا تزال قرب أعلى مستويات قياسية سجلتها في الآونة الأخيرة، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن متابعة سير المفاوضات التجارية.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمس في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي بأن حالة الاقتصاد جيدة وأن السياسة النقدية لن تشهد تغييرات في الوقت الحالي إلى حين تقييم أثر قرارات خفض الفائدة الثلاثة هذا العام على الاقتصاد.

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من ناحية أخرى، ينتظر المحللون نتائج ملموسة عن المفاوضات التجارية خاصة في ظل العقبات التي تحدثت عنها مصادر مقربة من هذه المحادثات تتعلق بحجم مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع بـ14 ألف طلب إلى 225 ألفا خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو/حزيران، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أقل وتيرة ارتفاع في نحو ثلاث سنوات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 27787 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" عند 3093 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 8475 نقطة.