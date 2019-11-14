شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "صناعات أسمنت الفجيرة" تقفز 161% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة صناعات أسمنت الفجيرة، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 160.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 70.8 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 27.1 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 8.8 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 11.9 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو الأخر، تراجعت أرباح الشركة إلى 711.9 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 29.3%.

ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض متوسط سعر البيع.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 33.2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 7.8 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.