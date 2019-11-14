شكرا لقرائتكم خبر عن "المجموعة السعودية" تُعلن توقف مشروعها "شيفرون فيليبس" بغرض الصيانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن توقف مشروعها "شركة شيفرون فيليبس السعودية"، وذلك لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، وتجديد المواد المحفزة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، تبلغ مدة التوقف 26 يوماً، بدءاً من تاريخ 15 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الرابع من عام 2019، علماً بأن المجموعة تملك 50% من شركة شيفرون فيليبس السعودية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 160 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 319 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 83 مليون ريال، مقابل 177 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض اسعار المنتجات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 839 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 35.2%.