شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تكلفة المبيعات تهبط بأرباح "باعظيم للتجارة" 15% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة باعظيم التجارية، المعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 15.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالربع الثاني بسبب موسمية رمضان.

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وتراجعت الإيرادات إلى 68.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 65.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 4.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5.5مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 11.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018