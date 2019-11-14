فيما لا يزال العدوان يحتجز 6 سفن.. وصول شحنة من الديزل إلى ميناء الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

أعلنت شركة النفط اليمنية عن وصول سفينة محملة بشحنة من الديزل إلى ميناء الحديدة يوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن السفينة (فولانتي) المحملة بكمية 17 ألفاً و364 طناً من الديزل وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة بعد أن احتجزها تحالف العدوان لمدة 34 يوماً.

وأشار البيان إلى أن تحالف العدوان لايزال يحتجز ست سفن نفطية ويمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم .

وأفاد البيان أن المر العام التنفيذي لشركة النفط وجه المختصين بفرع الحديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص المختبري لتلك الشحنة في غاطس ميناء الحديدة والترتيب لدخولها للتفريغ في حال مطابقتها للمواصفات المعتمدة والبدء بالتحميل لتغطية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية المختلفة.