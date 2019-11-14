الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 177.15 ريال سعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 14-11- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 177.15 ريال سعودى مقابل 47.24 دولار أمريكى .                           

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:                     

سعر الذهب عيار 24     بنحو  177.15 ريال      بما يعادل  $47.24

سعر الذهب عيار 22     بنحو  162.39 ريال      بما يعادل  $43.30

سعر الذهب عيار 21     بنحو  01. 155 ريال     بما يعادل  $41.33

سعر الذهب عيار 18     بنحو  132.86 ريال      بما يعادل  $35.43

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سعر الذهب عيار 14     بنحو  103.34 ريال      بما يعادل  $27.56

سعر الذهب عيار 12     بنحو  88.57 ريال        بما يعادل  $23.62

سعر أوقية الذهب         بنحو  5,509  ريال       بما يعادل  $1,469

سعر جنيه الذهب          بنحو 1,240 ريال        بما يعادل   $330.67

سعر كيلو الذهب         بنحو 177,146 ريال     بما يعادل  $47,238

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