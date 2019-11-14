شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تعقد اجتماعا مشتركا مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنسيق العمل المشترك بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك استعدادا لبدء تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمهام الفحص النوعي للسلع الغذائية وفقاً لأحكام قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017.

وجاء ذلك فى إطار العمل على تسهيل التجارة وتشجيع الإستثمار وتعزيز التنمية الإقتصادية ، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية وحرصا على سرعة الإنجاز وآداء العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الجمارك ، لتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وبدأ الإجتماع بترحيب الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بالسادة الحضور، ثم دارت المناقشات حول وضع الآليات والضوابط الخاصة ببدء قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بممارسة مهامها للفحص النوعي للسلع الغذائية وفقا لأحكام قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 بجميع الموانيء والمنافذ الجمركية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/11/2019 .

وتم الإتفاق على أن تقوم مصلحة الجمارك بإصدار تعليماتها لإلزام الموانيء والمنافذ الجمركية بإحالة السلع الغذائية للعرض علي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/11/2019 وفقاً لأكواد وتذييلات التعريفة الجمركية، والتنسيق والتعاون بين ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالموانيء والمنافذ الجمركية فيما يخص سحب العينات وتكويدها ونقلها وتوجيهها لمعامل الفحص المعنية داخل أو خارج الموانئ، علي أن يتم هذا العمل بشكل مرحلي حتى 31/12/2019.

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كما تمت الموافقة على قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحديد مسئول بكل منفذ جمركي يختص بتسجيل الأكواد وإستلام نتائج التحليل من معامل الفحص المختصة وإخطار الجمرك المعني بقرار الهيئة، وتوقيع بروتوكول لأسلوب تقديم الخدمات بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء للتعاون والخدمات .

ووافق المجتمعون أيضا على أن يقوم الجمرك المختص بعرض أصناف الأوعية وأدوات المائدة الملامسة للغذاء علي كل من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، علي أن ترد نتيجة العرض الخاص بهذا الصنف من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والتي تتولي إخطار كل من الجمرك المختص وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهذه النتيجة لإعمال شئونهما.

وفى نهاية اللقاء تم الإتفاق على عقد إجتماعات مشتركة بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة سير العمل وإقتراح الحلول لأية مشكلات قد تطرأ أثناء التطبيق العملي.

وحضر الإجتماع كل من الأستاذ الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك واللواء عصام النجار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والأستاذ أحمد شحاته مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية والأستاذ وليد حسين مدير عام مكتب رئيس قطاع شئون المصلحة والأستاذ محمد فكري مدير إدارة التشريعات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، والأستاذة مرفت أسعد مدير إدارة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك والأستاذة مني محمد نورر ئيس قسم بالإدارة العامة للإتصالات الداخلية.