شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: إعادة تشغيل خط المنتجات البترولية مسطرد- طنطا- الأسكندرية بكامل طاقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول fأن فرق الإصلاح الفنى بالشركة نجحت فى إعادة تشغيل خط المنتجات البترولية مسطرد - طنطا- الأسكندرية الذى تعرض لاعتداء إجرامى من لصوص المنتجات بغرض السرقة ونتج عنه تسرب لمنتج البنزين بالأمس بمنطقة قرية الماسورة بإيتاى البارود محافظة البحيرة . وأضاف أن الخط عاد للعمل بكامل طاقته كأحد خطوط نقل وتداول المنتجات البترولية، موجها التحية لكوادر الإصلاح الفنى التى شرعت فى العمل فور انتهاء النيابة العامة من معاينة المكان ظهر اليوم وتصريحها بالعمل وأنجزت مهامها وأعادت تشغيل الخط فى وقت قياسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البترول: إعادة تشغيل خط المنتجات البترولية مسطرد- طنطا- الأسكندرية بكامل طاقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.