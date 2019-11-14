شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعلن تراجع معدل البطالة في الريف إلى 5.6% الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو – سبتمبر" لعام 2019، والتي أظهرت تراجع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.6% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 6.1% في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 8.1% فى الربع المماثل من العام السابق.
ورصد البحث تراجع نسبة المتعطلين من حملة "الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها" لتصل إلى 88.6%، بينما كانت 88.9% فى الربع السابق من إجمالى المتعطلين، موزعة بين 43.8% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مقابل 42.0٪ بالربع السابق و42.4% فى الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى 44.8% بين حمـلة المؤهلات الجامعيـة وما فوقها مقابـل 46.9% بالـربع السابق و48.3% من الربع المماثل من العام السابق.
وفي المقابل، ارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10.6% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 9.3% فى الربع الثاني من عام 2019، مقابل 12.5% في الربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدرة 1.9 % عن الربع المماثل
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الإحصاء يعلن تراجع معدل البطالة في الريف إلى 5.6% الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.