شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعلن تراجع معدل البطالة في الريف إلى 5.6% الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو – سبتمبر" لعام 2019، والتي أظهرت تراجع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.6% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 6.1% في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 8.1% فى الربع المماثل من العام السابق.

ورصد البحث تراجع نسبة المتعطلين من حملة "الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها" لتصل إلى 88.6%، بينما كانت 88.9% فى الربع السابق من إجمالى المتعطلين، موزعة بين 43.8% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مقابل 42.0٪ بالربع السابق و42.4% فى الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى 44.8% بين حمـلة المؤهلات الجامعيـة وما فوقها مقابـل 46.9% بالـربع السابق و48.3% من الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، ارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10.6% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 9.3% فى الربع الثاني من عام 2019، مقابل 12.5% في الربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدرة 1.9 % عن الربع المماثل