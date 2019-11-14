شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أنابيب البترول: تشغيل خط أنابيب غرب إيتاى البارود وعودته للعمل بكامل طاقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم تشغيل خط أنابيب غرب إيتاي البارود، وذلك بعد عمليات الإصلاح.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد أكدت أن عملية إصلاح خط أنابيب غرب إيتاي البارود لن تستغرق أكثر من ساعتين، موضحا أن عملية الإصلاح ستبدأ بعد انتهاء معاينة النيابة لموقع خط الأنابيب والذي شهد حريقا أمس بعد قيام لصوص بسرقة خط الأنابيب والمتخصصة في نقل المنتجات البترولية "بنزين".

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن طول خطوط الأنابيب التي تقوم بنقل المنتجات البترولية تبلغ 6 آلاف كيلو متر، كما يبلغ طول خطوط الأنابيب والتي تنقل الغاز الطبيعي 7 آلاف كيلو متر، لافتا إلى أن هناك فرق مرور وحراسات تقوم بتأمين تلك الخطوط.

وطالبت المصادر بضرورة تغليظ العقوبات علي سارقي خطوط الأنابيب لما تتسبب فيه من خسائر فادحة ليس فقط خسائر اقتصادية ولكن تتعلق بحياه المواطنين لما يمثله من خطر سرقة تلك الخطوط لأنها تحمل مواد قابلة للاشتعال.

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وأشارت المصادر، إلي أن مجلس النواب لابد وأن يبادر في صدور قانون لتغليظ العقوبات علي سارقي خطوط البترول، لافتا إلى أن موضوع سرقة خطوط الأنابيب متكرر بشكل كبير وهناك لصوص متخصصون في سرقة خطوط الأنابيب.

وكان المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه بعد انتهاء معاينة المحامي العام لدمنهور ورئيس نيابة دمنهور اليوم لخط أنابيت غرب إيتاى البارود، ستبدأ عمليات إصلاح الخط فورا والتي تتضمن أعمال لحام من أجل سد الفتحات التي أحدثها اللصوص بخط الأنابيب المتواجد بقرية المواسير بايتاي البارود.

وتم السيطرة أمس على حريق خط منتجات بترولية بايتاى البارود بمحافظة البحيرة، كما تم تأمين الموقع من ناحية الأمن الصناعى للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى حيث إنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر أمس، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.