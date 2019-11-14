شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب المستثمرين الدوليين فى أرامكو يتخطى 14.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته ، أن الإقبال على الطرح ساعد في خفض فائدة السندات 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الاسترشادية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الطرح تمثل جزءاً من الاحتياجات التمويلية لموازنة 2019-2020 التي تقدر بنحو 5 مليارات دولار.



ويأتي ذلك فيما كشف تحليل قدمه مصرفيون في بنك مورغان ستانلي للمستثمرين، عبر مقارنة مختلف نماذج تقييم أرامكو، عن فجوة تقييم بنحو تريليون دولار بين أكثر التقييمات تشاؤماً وأكثرها تفاؤلاً.

ووفقاً للعرض التقديمي الذي اطلعت وكالة بلومبيرغ عليه، فإن فجوة التقييم استناداً إلى نموذج العائد المخفض تتراوح بين 1.06 تريليون دولار وتريليوني دولار، فيما تقدر فجوة التقييم المتوسطة بنحو 1.52 تريليون دولار.



ويضع سيناريو ثان لبنك مورغان ستانلي تقييم الشركة بين تريليون دولار و2.2 تريليون دولار، فيما يضع سيناريو ثالث التقييم بين 1.07 تريليون دولار و2.5 تريليون دولار.



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وتتراوح فجوة التقييمات بين البنوك الـ16 التي وضعت تقييمات ما بين 1.1 تريليون و2.5 تريليون دولار وتزيد فجوة التقييمات عن إجمالي القيمة السوقية المجمعة لــ، أكسون موبيل، ورويال دويتش شل، وشيفرون، وهي أكبر 3 شركات طاقة مدرجة في البورصة في العالم.

لا يعد بنك مورجان ستانلي المصرف الوحيد الذي يجاهد من أجل التوصل إلى تقييم عادل لأرامكو، حيث طرحت بنوك دولية عدة تقييمات متباينة منذ الكشف عن خطة الطرح العام لأرامكو في عام 2016.



ويقيّم بنك أوف أمريكا أرامكو بين 1.2 تريليون دولار و2.4 تريليون دولار، فيما يقيّم غولدمان ساكس الشركة بين 1.6 تريليون دولار و2.3 تريليون دولار.



ويقيّم بنك أتش أس بي سي الشركة بما يتراوح بين1.67 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار، فيما يقيّم رويال بنك أوف كندا الشركة بما يتراوح بين 1.3 تريليون و2.2 تريليون دولار



وتواجه أرامكو موقفاً صعباً في الموازنة بين تقدير تريليوني دولار الذي يسعى إليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي يواجه بتشكك من جانب العديد من المستثمرين المحترفين، وبين تقييم أكثر تواضعاً يجعل عملية الطرح جذابة للمستثمرين السعوديين.