شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة بأفضل من التوقعات فى اكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الأول /أكتوبر مرتفعا بمقدار0.4% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3%، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.3 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.3% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.3% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.