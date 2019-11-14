الاقتصاد

ارتفاع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة بأفضل من التوقعات فى اكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة بأفضل من التوقعات فى اكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الأول /أكتوبر مرتفعا بمقدار0.4% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3%، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.3 %.

 

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.3% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.3% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة بأفضل من التوقعات فى اكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا