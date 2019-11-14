شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بعد تصريحات الأمين العام لمنظمة أوبك ، وبعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض على خلاف التوقعات فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 13:10بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.29$، بعدما سجل أعلى مستوي 57.75$ ،وأدنى مستوي 57.29$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس بنسبة 1.0% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعد تصريحات إيجابية من رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي عن الاقتصاد الأمريكي.

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركندو يوم الأربعاء إن من المرجح خفض توقعات المعروض بالسوق فى 2020 ، خاصة إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

Advertisements

أضاف باركندو أن بعض شركات النفط الصخري فى الولايات المتحدة لا تتوقع نمو الإنتاج أكثر من نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 0.541 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 8 تشرين الثاني/نوفمبر،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.6 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الرابع على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 12.6مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.