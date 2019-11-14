شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قرب ذروة 4 أسابيع قبيل شهادة "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، فى ظل انحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لمرة رابعة خلال هذا العام ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المستهلكين ،وعقب الجزء الأولى من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " أمام مجلس الشيوخ الأمريكي ، ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ، والجزء الثاني من شهادة باول أمام مجلس النواب.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.42 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.34 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.29 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس شبه مستقر ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 98.45 نقطة ، عقب بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات جيروم باول.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 0.4% شهريا فى تشرين الأول/أكتوبر ، متجاوزا التوقعات ارتفاع بنسبة 0.3% ،وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.0% فى أيلول/سبتمبر ،ويعد هذا الارتفاع هو الأكبر خلال السبعة أشهر الأخيرة ، فى علامة إيجابية لوتيرة التضخم الرئيسية فى أكبر اقتصاد بالعالم.

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بالأمس أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأمريكي ،أن أسعار الفائدة السلبية التي يسعي إليها الرئيس "دونالد ترامب" ليست مناسبة لاقتصاد الولايات المتحدة ،والذي ينمو بوتيرة مستمرة وسوق العمل القوي والتضخم المستدام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن أسعار المنتجين خلال تشرين الأول/أكتوبر ،بالإضافة إلى الجزء الثاني من شهادة جيروم باول.

يصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% خلال تشرين الأول/أكتوبر من انخفاض بنسبة 0.3% فى أيلول/سبتمبر ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من انخفاض بنسبة 0.3% الشهر السابق.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يلقي جيروم باول الجزء الثاني من شهادته عن الاقتصاد أمام لجنة الموازنة العامة بمجلس النواب الأمريكي.