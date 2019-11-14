أوبك تتوقع فائضا نفطيا أصغر في 2020 قبل اجتماع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أوبك

أشارت أوبك اليوم الخميس إلى فائض أصغير في سوق النفط العام المقبل وإن ظلت تتوقع تراجع الطلب على خامها في ظل زيادة إنتاج منافسين، مما يعطي مبررا للإبقاء على قيود الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل.

وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل، بتراجع 1.12 مليون برميل يوميا عن 2019. ويشير ذلك إلى فائض بحوالي 70 ألف برميل يوميا العام المقبل، بانخفاض عن التقرير السابق.