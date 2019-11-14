شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات الاستهلاك اليومى لبنزين 95 بنحو 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول، عن ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 بمقدار 40%، لافتا إلي ارتفاع الاستهلاك اليومي من1000طن إلي1400طن . وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه من المستهدف الوصول لمعدل 2000 طن يوميا من البنزين 95 وذلك خلال منتصف 2020. وتتضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من مشروعات التكرير الجاري تنفيذها حاليا والتى ستساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال عام 2021_2022. Advertisements وتهدف تلك المشروعات إلى زيادة كميات السولار والبنزين لتغطية احتياجات السوق المحلي، ومن المخطط أن يتم تشغيل تلك المشروعات تباعا خلال الفترة القادمة.

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