شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك": من المتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة بحلول 2040 بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) محمد سنوسي باركيندو، إن المنظمة تتوقع زيادة إجمالي الطلب الأولي على الطاقة بجميع أنحاء العالم بين العامين 2018 و2040 بنسبة 25%، مع توقعات بأن يلبي النفط والغاز غالبية الطلب.

وأضاف باركيندو - خلال تقديمه تقرير المنظمة حول توقعات النفط العالمية هذا العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس: "أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة، وأن النفط والغاز سوف يستحوذان على أكثر من نصف مزيج الطاقة العالمي بحلول العام 2040".

وأوضح أن مصادر الطاقة المتجددة تساهم في تحقيق أعلى نسبة نمو، في ضوء التوسع الكبير في استثمارات البلدان الأعضاء في (أوبك) بمصادر الطاقة المتجددة ولا سيما في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعى سيشهد أعلى نمو فى استبدال الفحم بغرض توليد الكهرباء، في حين يواصل النفط احتفاظه بأكبر حصة فى مزيج الطاقة العالمى.

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وأشار إلى إن النمو سيكون مدفوعًا بارتفاع الطلب في البلدان النامية، حيث ما زال هناك نحو مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء و3 مليارات إنسان لا يحصلون على الوقود النظيف لأغراض الطهى، منوهًا بأنه من المنتظر أن يتواصل نمو الطلب في الصين والهند والأسواق الناشئة الأخرى، وخاصة أسواق آسيا المحيط الهادئ.

ولفت باركيندو إلى أن الطلب سيرتفع في البلدان غير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 21.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040 مقارنة بأرقام 2018، كما سينخفض الطلب فى بلدان المنظمة بمقدار 9.6 مليون برميل يوميًا .

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على النفط إلى 110.6 مليون برميل يوميًا، وأن تبلغ الاستثمارات نحو 10.6 تريليون دولار على طول سلسلة الإمداد النفطية من المنبع إلى المصبّ.