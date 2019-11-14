شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 63.64 دولار والان مع تفاصيل الخبر
وفي الأسواق العالمیة أنھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداولات مرتفعة 31 سنتا لیبلغ عند التسویة 62.37 دولار للبرمیل وارتفعت عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط 32 سنتا لیسجل عند التسویة 57.12 دولار للبرمیل.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن ارتفاع أسعار النفط اليوم، جاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا فى مخزونات الخام الأمريكية.
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