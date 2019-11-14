شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 63.64 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 50 سنتا لیبلغ 63.64 دولار في تداولات یوم أمس الأربعاء مقابل 64.14 دولار في تداولات یوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وفي الأسواق العالمیة أنھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداولات مرتفعة 31 سنتا لیبلغ عند التسویة 62.37 دولار للبرمیل وارتفعت عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط 32 سنتا لیسجل عند التسویة 57.12 دولار للبرمیل.

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وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن ارتفاع أسعار النفط اليوم، جاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا فى مخزونات الخام الأمريكية.