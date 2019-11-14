16 شركة مصرية تشارك فى معرض دولى بكينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت 16 شركة مصرية متخصصة في مجالات المياه والكابلات والطاقة الشمسية والمولدات والإنارة وغيرها من التخصصات، في معرض "ويربكس" الدولي لصناعات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقال السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا - في بيان للسفارة اليوم الخميس، إن المعرض يمثل فرصة مواتية لتعريف الجانب الكيني بالإمكانيات المصرية في مجالات المياه والطاقة والكهرباء، أخذاً في الاعتبار الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية في هذه المجالات من حيث السعر والجودة.
وحرص السفير المصري على الالتقاء بممثلي الشركات المصرية المشاركة في المعرض، وتوضيح أهم الفرص المتاحة للتعاون مع كينيا في المجالات ذات الصلة، خاصةً وأنها تعد البوابة الرئيسية للنفاذ إلى أسواق منطقة شرق أفريقيا.
كان السفير خالد الأبيض قد افتتح معرض "ويربكس" الدولي، بحضور حسام فريد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكيني، وذلك في إطار جهود السفارة لتعزيز التواجد الاقتصادي والتجاري المصري في نيروبي.
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