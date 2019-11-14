شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك للحفر تخطط لحيازة عشرات الحفارات بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أدنوك للحفر التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان اليوم الخميس إنها تخطط لتوسع كبير في أسطول حفاراتها وذلك بحيازة عشرات الحفارات الإضافية المخصصة للعمل في الحقول البرية والبحرية والجزر النفطية الصناعية بحلول 2025.

وأفاد البيان أن أدنوك اشترت أربعة حفارات برية متطورة مصنوعة في الإمارات بقيمة إجمالية تزيد على 350 مليون درهم إماراتي (100 مليون دولار) في نوفمبر، في المرحلة الأولى من عملية توسع لدعم هدف تحقيق سعة إنتاجية من النفط الخام تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2030.

Advertisements

ترفع هذه الحفارات الإضافية قيمة الحفارات المصنوعة بالإمارات في أدنوك للحفر إلى أكثر من سبعة مليارات درهم إماراتي (ملياري دولار).