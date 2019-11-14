شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث الأمن السيبرانى مع شركات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع برتارند راميه نائب رئيس شركة سيجافوكس " Sigfox" للشئون الدولية، وفرانك سيجيل رئيس قسم العمليات في الشركة المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وذلك علي هامش زيارته لفرنسا لحضور الدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام نيابة عن السيد رئيس الجمهورية.

تناول اللقاء أنشطة شركة سيجافوكس وأهم الحلول التكنولوجية التي توفرها لعملائها، ومشروعاتها المستقبلية وبحث إمكانية الاستثمار في مصر، وفي هذا السياق أوضح الدكتور عمرو طلعت أهم التسهيلات والحوافز التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات العالمية، كما تم بحث التعاون بين الشركة ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات واعداد كوادر من المدربين وسبل التوسع في أعداد المتدربين في برامج التدريب التي سيتم الاتفاق عليها.

وشهد الاجتماع أيضا بحث إنشاء معمل للشركة في معهد تكنولوجيا المعلومات في مجال انترنت الأشياء، والتعاون في دعم الإبداع والابتكار التكنولوجي في المجالات ذات الصلة بتطبيقات إنترنت الأشياء والتدريب في هذا المجال.

وفي سياق متصل اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع شون أوبريان المدير العام للقطاع الحكومي بشركة ساب SAP العالمية الرائدة في مجال البرمجيات و مارك نولا نائب رئيس الشركة للإبداع الرقمي، وكبار المسئولين بالشركة؛ تناول اللقاء أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صنع القرار للمؤسسات الحكومية، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ، حضر اللقاء المهندسة هدي منصور مدير عام شركة ساب مصر.

وخلال اللقاء اطلع الوزير علي ابرز الحلول التي توفرها الشركة العالمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة وقصص النجاح التي حققتها.

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كما شهد اللقاء استعراض الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف الى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المجتمع المصري وذلك من خلال التركيز على محورين أساسيين وهما بناء القدرات وتطوير حلول وبناء تطبيقات تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في عمليات اتخاذ القرار، حيث تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع ثنائية تعتمد على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة.

كما التقى أيضا الدكتور عمرو طلعت مع ايوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي "Kaspersky " المتخصصة في أمن الحاسبات، وتقديم الحلول والتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات؛ تناول اللقاء بحث التعاون في مجال الأمن السيبراني، كما تم استعراض التجربة المصرية في الأمن السيبراني والذي يعد أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان نجاح عملية التحول الرقمي.

هذا وكان الدكتور عمرو طلعت قد التقى مع سيلفي ريتيلو رئيس جامعة باريس – ساكلاي Paris-Saclay وعدد من قيادات الجامعة؛ بحضور إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا؛ حيث شهد اللقاء بحث التعاون في مجال اعداد الكفاءات الرقمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وخاصة الذكاء الاصطناعي، كما تم بحث امكانية الاستفادة من خبرات الجامعة الفرنسية في ظل سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء جامعة متخصصة في مجال علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاءات المهندس جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.