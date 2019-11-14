شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 659 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليومالذهب من عيار 21 سجل 659 جنيها للجرام.
عيار 18 يسجل 564 جنيها للجرام.
عيار 24 ما قيمته 753 جنيها للجرام.
والجنيه الذهب 5272 جنيها.
أوقية الذهب 1468 دولار.
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
ويؤكد تجار الذهب أن الأسعار الحالية لن تستمر طويلا في ظل اتجاه صعودي للذهب في البورصات العالمية، إذ ارتقعت أوقية الذهب من 1465 دولارا إلى 1468 دولارا للأوقية، ورغم أن الصعود يعتبر محدود إلا أن الأسعار فى مصر استجابت لهذه الزيادة.
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة، والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
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