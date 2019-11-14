شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل الصعود ومخاوف الطلب الفعلي تكبح المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع نشاط عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة ، بعدما جددت تقارير مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،ويكبح المكاسب مخاوف الطلب الفعلي فى الصين بعد بيانات ضعيفة لأكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.9% إلى مستوي 17.10$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.95$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 16.88$.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% ، بفعل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 16.64$ للأوقية المسجل فى اليوم السابق.

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أفادت تقارير فى تليفزيون CNBC وصحيفة وول تسريت جورنال توقف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،الأمر الذي جدد مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

قال تليفزيون CNBC يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر ،أن الولايات المتحدة تسعي للحصول على تنازلات أقوي من الصين بشأن حماية الملكة الفكرية ووقف نقل التكنولوجيا القسري فى مقابل إلغاء التعريفات الجمركية على البضائع الصينية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ،توقفت عند عقبة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية ، مع عدم رغبة بكين فى اتفاق يبدو من جانب واحد لصالح الولايات المتحدة.

فى الصين ،أظهرت بيانات حكومية تراجع فاق التوقعات لنمو الإنتاج الصناعي الصيني فى تشرين الأول/أكتوبر ،بالإضافة إلى تباطؤ مبيعات التجزئة خلال نفس الشهر ، فى أحدث مؤشرات استمرار ضعف ثاني أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.