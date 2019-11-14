شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار عمليات جني الأرباح من أعلى مستوى فى 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربع سنوات ، بالإضافة تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عقب تقرير يشير إلى توقف المفاوضات بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا 0.2% ، بفعل عمليات بيع لحاجز الأربح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015.

انخفض مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات البيع وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربع سنوات ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع هبوط بأكثر من 1.5% ، حيث يعتبر القطاع الأكثر حساسية لأخبار التجارة العالمية.

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بعد أقل من شهر فقط من الاتفاق من حيث المبدأ على ما يسمي المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ،وصل أكبر اقتصادين فى العالم مرة أخرى إلى طريق مسدود فى المفاوضات.

أفاد تليفزيون CNBC يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر ،أن الولايات المتحدة تسعي للحصول على تنازلات أقوي من الصين بشأن حماية الملكة الفكرية ووقف نقل التكنولوجيا القسري فى مقابل إلغاء التعريفات الجمركية على البضائع الصينية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ،توقفت عند عقبة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية ، مع عدم رغبة بكين فى اتفاق يبدو من جانب واحد لصالح واشنطن.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأقل من 0.1% ، وسجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,102.61 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بحوالي 0.3 % ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.