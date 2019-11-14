شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التعافي فى ظل شكوك اتفاق التجارة ومخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، مع نشاط ملحوظ فى عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ،فى ظل تزايد الشكوك حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وتجدد مخاوف الاقتصاد العالمي بعد بيانات ضعيفة فى بكين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,470.52$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,463.51$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,461.13$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاع بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,448.17$ للأونصة.

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء نقلا عن أشخاص مطلعة أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،توقفت عند عقبة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية ، مع عدم رغبة بكين فى اتفاق يبدو من جانب واحد لصالح واشنطن.

يأتي هذا التقرير بعد أن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إن الصفقة التجارية مع الصين وشيكة ،لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى ،وحذر من رفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على البضائع الصينية إذا لم يكن هناك اتفاق.

فى بكين ،أظهرت بيانات حكومية تراجع فاق التوقعات لنمو الإنتاج الصناعي الصيني ،بالإضافة إلى تباطؤ مبيعات التجزئة خلال تشرين الأول/أكتوبر ، فى أحدث مؤشرات استمرار ضعف ثاني أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام

ونما الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث بأقل وتيرة خلال الثلاث عقود الأخيرة ،بسبب ضعف الطلب العالمي والمحلي ، فى ظل الحرب الشراسة التي تخوضها البلاد مع الولايات المتحدة.