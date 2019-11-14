الاقتصاد

سعر نفط عُمان يرتفع بمقدار 53 سنتًا ليسجل 38ر63

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 38ر63 دولار للبرميل.

 

وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ (85ر62) دولار أمريكي وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر نوفمبر الجارى بلغ 61 دولارًا و81 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين وثلاثة عشر سِنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

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وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن ارتفاع أسعار النفط اليوم، جاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا فى مخزونات الخام الأمريكية.

 

 

 

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