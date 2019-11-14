شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نفط عُمان يرتفع بمقدار 53 سنتًا ليسجل 38ر63 والان مع تفاصيل الخبر
وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ (85ر62) دولار أمريكي وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر نوفمبر الجارى بلغ 61 دولارًا و81 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين وثلاثة عشر سِنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن ارتفاع أسعار النفط اليوم، جاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا فى مخزونات الخام الأمريكية.
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