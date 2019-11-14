الاقتصاد

ارتفع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع الاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 3.94 نقطة ليصل إلى مستوى 7936.46 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 13.16% خاسرا 750.29 نقطة ليصل إلى مستوى 4952.71 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 81 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 56 شركة، فيما تراجعت 102 شركة. 

 

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وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.08%، ثم قطاع المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.04%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.02%.

 

وجاء سهم "الأحساء" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الخزف السعودى نسبة 9.96%، ثم العربى بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم "أبو معطى " القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم ثوب الأصيل بنسبة 9.94%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 1.82%.

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