شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرا 12.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5729.47 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6254.41 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% خاسراً 10.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4704.70 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 161.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتى عبر 5575 صفقة. Advertisements وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.69%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%. وجاء سهم "شركة المعدات القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 22.22%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 10.40%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 10.16%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.22% ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 12.64%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 7.15%.

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