تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% خاسرا 5.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1505.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.82% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.15%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%. فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 12.32% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.70%.

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