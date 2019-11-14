شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات بنسبة 1.92% مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.92% رابحا 51.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2701.48 نقطة، مدفوعا بصعود معظم القطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 101.8 مليون سهم محققة ما قيمته 269.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2867 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 21 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.05%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، فقطاع العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم حقوق الاكتتاب لبنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 14.80%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 12.79%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين- تكافل بنسبة 9.88%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.42%.