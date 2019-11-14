الاقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات مبيعات عربية وأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت صافى تعاملات المصريين للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17368 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 5433 نقطة.

 

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.41% ليصل مستوى 545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1444 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

 

 

 

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