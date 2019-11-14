شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع ودايملر يهبط بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ كبح تراجع في أسهم دايملر وبيانات اقتصادية باهتة من آسيا وأوروبا أي مكاسب نجمت عن بضع نتائج شركات إيجابية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مع هبوط الأسهم الألمانية 0.4%.

وانخفض سهم دايملر أكثر من 3% بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات الألمانية إن تشديد قواعد الانبعاثات سيضر بالأرباح في 2020 و2021، مما يضطرها للسعي إلى توفير أكثر من مليار يورو عبر خفض أعداد الموظفين في مرسيدس بنز بنهاية 2022.

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وفي وقت سابق، أظهرت بيانات نمو الناتج الاقتصادي لألمانيا 0.1% في الربع الثالث من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، مخالفا توقعات المستثمرين لانزلاق قاطرة أوروبا الاقتصادية إلى الركود.

لكن الأرقام لم تكن بالقوة الكافية لتبديد المخاوف حيال النمو في ظل تباطؤ إنتاج المصانع الصينية أكثر من المتوقع بكثير في أكتوبر وشبه توقف اقتصاد اليابان عن النمو.

وتبوأت أسهم شركة كياجن للاختبارات الجينية صدارة ستوكس 600 بقفزة 12.4% بعد أن قالت بلومبرج إن ثيرمو فيشر ساينتيفيك لصناعة الأدوات العلمية فاتحت الشركة بشأن صفقة محتملة.

وارتفعت أسهم بوربري البريطانية للمنتجات الفاخرة 8.7% بعد أن قالت إن رواج مجموعات للمصمم ريكاردو تيسي عزز المبيعات في الربع الثاني.