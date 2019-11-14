شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود التصميم والإشراف على تنفيذ شبكات البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بقنا وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية فيما يخص التصميم والإشراف على التنفيذ للبنية التحتية لست مناطق صناعية بقنا وسوهاج مع مكتب الاستشاري حسين صبور والذي مثله الدكتور محمد محمود رئيس قطاع الكهرميكانيكا وشبكات الطرق، وذلك تنفيذاً لخطة تحديث المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية لها وخاصة في الصعيد.

وصرح مجدي غازي بانه بموجب التعاقد يقوم المكتب بمثابة الاستشارى لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد، حيث سيتولى تصميم شبكات البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية الست المستهدفة من قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي وهى المناطق الصناعية بكلاحين قفط والهو بنجع حمادي فى محافظة قنا، والمناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا والكوثر والأحايوه بمحافظة سوهاج.

كما سيوكل له بموجب العقد مهام الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولات للبنية التحتية بعد طرحها، موضحا ان المكتب سيبدا العمل فورا، بدءا من تاريخ العقد الممتد لمدة أربع سنوات، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها لترفيق المناطق تبلغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه تشمل شبكات طرق وصرف وكهرباء وغاز ومياه وخدمات حسب احتياج كل منطقة.

وقال رئيس الهيئة ان التنمية الصناعية في صعيد مصر على رأس أولويات العمل في الحكومة، والذي يأتي من خلال تحديث وتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتوفير المرافق الأساسية والتي تعد التحدي الأكبر والمحور الأهم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تستهدف توفير 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في كافة محافظات الجمهورية، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 ولخطة الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية لابناء الجنوب.

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وصرح غازي أن التعاقد يأتي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار، والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وممكن تبقى.

تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية ورفع كفائتها وتوفير كوادر قادرة على إدارة المناطق الصناعية لخدمة المصنعيين وتيسير الإجراءات داخل إدارة المنطقة الصناعية، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ككل وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.

وتابع غازي أن أهداف البرنامج تتحقق من خلال 3 محاور يعمل عليها البرنامج أولها البنية التحتية بما تشمله من تخطيط ومرافق ودراسات بيئية ومجتمعية وخدمات، والمحور الثاني الدراسات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والتسويقية، فضلا عن تحديث نظم الإدارة وتشمل إدارة وتشغيل المناطق الصناعية والتدريب.