شكرا لقرائتكم خبر عن 881% زيادة بخسائر "المدينة للتمويل" بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 880.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 386.1 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 39.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب زيادة الخسائر إلى تحقيق خسائر من الاستثمارات بلغت 658.4 ألف دينار، بالإضافة إلى تحقيق خسائر من بيع حصة في استثمارات في شركات زميلة بمبلغ 394.4 ألف دينار.

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وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 51.2 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 106.1 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وفي المقابل، تراجعت خسائر الشركة إلى 1.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.1 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 28%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 51.7 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 9 ألف دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.